Ученые разработали бамперы, которые помогут снизить вероятность травм при ДТП

Отдельное внимание разработчики уделили безопасности при лобовых столкновениях

ТАСС, 21 декабря. Разработка ученых Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета (СПбГАСУ) может существенно сократить вероятность травм при ДТП, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Авторы изобретения предлагают установить между панелью и несущей балкой упругие амортизаторы малой жесткости, кронштейны выполнить в виде деформируемых опор, а к креплению несущей балки к кузову добавить боковые деформируемые опоры на случай боковых ударов. Все это должно минимизировать травмы водителя и пассажиров, а также повреждения автомобиля при столкновении с препятствием.

"Существующие бамперы осуществляют гашение силы удара при столкновении автомобилей в недостаточной мере. Поэтому, если автомобиль столкнется с препятствием, то водитель и пассажиры с высокой долей вероятности могут получить серьезные травмы. Разработанные нами полезные модели для бамперов минимизируют как травмы, так и повреждения автомобиля при столкновении с препятствием", - пояснил один из авторов разработки, профессор Сергей Репин.

По его словам, такого рода бамперы увеличивают как внутреннюю пассивную безопасность, которая снижает травматизм пассажиров и водителя и обеспечивает сохранность грузов, так и внешнюю, которая снижает возможность повреждений другим участникам движения, например, пешеходам.

Все это становится возможным благодаря наличию наружной гибкой панели и опоры на несущую балку П-образного сечения. А также благодаря тому, что конструкция соединена с двумя кронштейнами коробчатой формы и зафиксирована на передней поверхности кузова.

"Во время столкновения с препятствием на бампер действует горизонтальная нагрузка, при этом наружная панель деформируется, и за счет ее упругости происходит первичное поглощение удара. После этого поглощение удара происходит за счет упругой деформации несущей балки относительно опорных кронштейнов, через которые оставшаяся энергия передается на кузов автомобиля", - рассказал профессор.

Все это, по его словам, снижает вероятность получения тяжелых травм при ДТП.

Безопасность при лобовом столкновении

Отдельное внимание разработчики уделили безопасности при лобовых столкновениях. По словам Репина, конструкция будет переводить фронтальный удар в касательный.

"Ни одна из существующих конструкций бамперов не обеспечивает преобразования лобового удара в касательный. Полезные модели нашей разработки как раз позволят это сделать за счет несущей балки, снабженной наклонным металлическим листом, и наружного гибкого корпуса с перегородками. Все вместе образует полости для размещения резиновых пневматических баллонов, кронштейнов крепления бампера к кузову автомобиля", - добавил автор разработки.

Забота о пешеходах

Ранее ученые вуза разработали устройство для защиты жизни и здоровья пешехода при наезде на него автомобилем. Пешехода охватывают и “улавливают” с разных сторон подушки и сетки, не давая ему ни удариться обо что-то, ни оказаться под машиной.

Инновационная разработка предназначена для грузовых и других высоких автомобилей - "вагонного типа" или капотных, у которых капот расположен выше центра тяжести человеческой фигуры.

Так, в передней части кузова располагаются четыре контейнера с подушками безопасности - фронтальной, нижней и двумя боковыми, с ними связаны специальные пиропатроны, которые при срабатывании выделяют газ, отчего подушка надувается и выбрасывается вперед при столкновении или наезде.

При срабатывании пиропатронов, из контейнера раскрывается фронтальная подушка безопасности и защищает пешехода от фронтального удара. Из контейнеров выстреливают боковые подушки с сетками, которые охватывают пешехода с боков, улавливая его и не давая ему отлететь от транспортного средства и удариться об дорогу.

При этом отсеки для боковых подушек расположены под углами в 30 или 40 градусов к продольной оси автомобиля, что обеспечивает надежный охват пешехода. Из нижнего контейнера также раскрывается подушка, препятствующая проникновению пешехода внизу под автомобиль.