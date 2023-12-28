В НГТУ им. Р. Е. Алексеева работают над созданием нового метеокомплекса для Арктики

Проект реализуется в рамках научного консорциума "Освоение Арктических территорий и развитие Северного морского пути"

ТАСС, 28 декабря. Ученые Нижегородского государственного технического университета (НГТУ) в сотрудничестве с коллегами из Института прикладной физики РАН разрабатывают специализированный метеорологический радиолокационный комплекс для мониторинга и моделирования опасных гидрометеорологических явлений в Арктике. Об этом говорится в сообщении НГТУ.

"Ученые Нижегородского государственного технического университета совместно с коллегами из федерального исследовательского центра "Институт прикладной физики Российской академии наук" работают над созданием специализированного метеорологического радиолокационного комплекса, который позволит осуществлять оперативный мониторинг и моделирование опасных гидрометеорологических явлений в Арктике", - говорится в сообщении.

В ходе исследования были изучены полярные мезоциклоны, способные вызывать экстремальные погодные явления, данные о стоках крупных сибирских рек, впадающих в Северный Ледовитый океан, радиометрические, радиолокационные и оптические изображения. На основе анализа этих данных ученые выработали предложения по созданию специализированного метеорологического радиолокационного комплекса (МРЛК) с дополнительными нерадиолокационными средствами.

Сообщается, что разработчики из НГТУ совместно с коллегами из ООО "Скоростные системы связи" (индустриальный партнер университета) уже получили патент на полезную модель "Метеорологическое радиолокационное устройство для обнаружения полярных мезоциклонов".

"В перспективе развитие метеорадиолокационной техники X-диапазона c фазированной антенной решеткой может стать основой создания метеорологической сети не только в Арктике, но и в других районах России, подверженных опасным метеоявлениям (смерчи, шквалы, грозы)", - отмечают в НГТУ.

Проект реализуется в рамках научного консорциума "Освоение Арктических территорий и развитие Северного морского пути". Его участники - НГТУ (учредитель), Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, АО "ОКБМ Африкантов", Научно-исследовательский ядерный университет "МИФИ", Институт прикладной физики РАН, АО "ЦКБ "Лазурит", АО "ПКК Миландр", Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова, АО "Центральное конструкторское Бюро "Айсберг".