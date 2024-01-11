Евгений Матушкин поздравил ветеранов войны и труда с новогодними праздниками

Ветеранам войны и труда, проживающим в Тамбовском доме-интернате, также передали сладкие подарки

ТАСС, 11 января. Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным поздравили ветеранов войны и труда, проживающих в Тамбовском доме-интернате, с новогодними праздниками. Подопечным интерната депутаты передали сладкие подарки - фрукты и лимонад. В сезон гриппа пообщаться лично с ветеранами не представляется возможным, поэтому подарки были переданы через руководителей учреждения. Посещать дом ветеранов в преддверии праздников для народных избранников стало традицией. Сейчас в доме-интернате проживают 155 ветеранов. Евгений Матушкин отметил, что депутатам очень приятно порадовать ветеранов и поднять им настроение.

"Это люди, которые трудились, защищали нашу страну, внесли вклад в развитие нашего государства. И наш долг - проявлять к ним внимание и окружать заботой. От депутатов регионального парламента хочу поздравить коллектив с праздниками - с Новым годом и Рождеством. Желаю проживающим здесь ветеранам и сотрудникам учреждения крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго", - сказал Евгений Матушкин.

"Мы очень благодарны за то, что вы о нас никогда не забываете. Подарков много не бывает. Ветеранам всегда очень приятно внимание", - сказала директор Тамбовского дома-интерната для ветеранов войны и труда Ирина Федосеева.

В свою очередь, Евгений Матушкин отметил, что это не последний визит депутатов в подшефное учреждение. Депутаты поздравляют ветеранов и с Днём защитника Отечества, и с Воскресением Христовым. Помимо этого, подчеркнул Евгений Матушкин, областная Дума шефствует и над областным Домом ребенка. Также ежемесячно депутаты на личные средства оказывают помощь российским бойцам, защищающим интересы нашего государства в специальной военной операции.