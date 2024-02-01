Крупный производитель мяса утки за Уралом на 50% увеличит выпуск продукции

Рост будет возможен за счет строительства дополнительных птичников для откорма птицы и другой инфраструктуры для масштабирования производства

ТАСС, 1 февраля. Крупный производитель мяса утки за Уралом, который поставляет свою продукцию по всей России, - птицефабрика "Улыбино" в Новосибирской области - планирует в 2024 году увеличить объемы производства с 12,5 до 18 тыс. т продукции, сообщил на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС заместитель председателя правительства Новосибирской области, министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко.

"Птицефабрика "Улыбино" - по итогам 2022 года (произведено мяса) 10,6 тыс. т, по итогам 2023 года - 12,5 тыс. т мяса утки, в этом году предприятие должно выйти на 18 тыс. т мяса утки в год. Продукт этот очень востребован и поставляется практически во все регионы РФ", - сказал Лещенко.

Как уточнил зампред правительства региона, рост будет возможен за счет строительства в этом году дополнительных птичников для откорма птицы и другой инфраструктуры для масштабирования производства, расчетная стоимость около 1 млрд рублей.

Предприятие планирует на развитие производства и увеличение мощностей привлечь до 700 млн рублей кредитных средств. Сейчас инвестпроект птицефабрики, которая начала работать в 2019 году, оценивается в 5,2 млрд рублей, строительство реализовано на сумму более 4 млрд рублей.

Как отметил Лещенко, после увеличения объемов производства власти рассчитывают, что продукции хватит для насыщения рынка РФ. Это позволит начать поставлять ее на экспорт.