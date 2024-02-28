Евгений Матушкин: доходы бюджета региона увеличиваются на 2,3 миллиарда рублей

По словам председателя регионального парламента Тамбовской области, будут зарезервированы средства в объеме 1,6 млрд рублей на финансовое обеспечение мероприятий нацпроектов, госпрограмм, мероприятий в сфере национальной обороны и нацбезопасности, развитие отраслей экономики, а также на иные решения, принимаемые правительством региона

ТАСС, 28 февраля. На заседании Тамбовской областной Думы депутаты приняли изменения в бюджет Тамбовской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Законопроект внес в региональный парламент Глава Тамбовской области Максим Егоров.

"Общий объем доходов бюджета Тамбовской области на 2024 год увеличивается на 2,3 млрд рублей за счет собственных средств. Изменение доходов обусловлено увеличением прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов по налогу на прибыль организаций на сумму 1 млрд рублей и по налогу на доходы физических лиц на сумму 1,3 млрд рублей. Общий объем расходов бюджета Тамбовской области в 2024 году увеличивается на 4,8 млрд рублей", - говорит председатель регионального парламента Евгений Матушкин.

Дополнительные бюджетные ассигнования предлагается направить на:

- предоставление местным бюджетам дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов - 600 млн. рублей;

- увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Тамбовской области – 300 млн. рублей;

- 1 млрд. 175 млн. рублей планируется направить на погашение ценных бумаг Тамбовской области.

По словам председателя регионального парламента Евгения Матушкина, будут зарезервированы средства в объеме 1,6 млрд рублей на финансовое обеспечение мероприятий национальных проектов, государственных программ, мероприятий в сфере национальной обороны и национальной безопасности, развитие отраслей экономики, а также на иные решения, принимаемые Правительством Тамбовской области.

Верхний предел государственного внутреннего долга Тамбовской области на 1 января 2025 года уменьшится на 1,7 млрд рублей.

"Уточненные параметры бюджета Тамбовской области на 2024 год составят по доходам - 68,6 млрд рублей; по расходам - 71,4 млрд рублей; дефицит 2,8 - млрд рублей", - говорит Евгений Матушкин.