Летний слет семейного сообщества "Родные-Любимые" прошел в Смоленском Поозерье

Мероприятие организовано общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых" при поддержке правительства региона

ТАСС, 11 июля. Летний слет семейного сообщества "Родные-Любимые" прошел в национальном парке "Смоленское Поозерье" в Смоленской области. Слет организован общероссийским общественно-государственным движением детей и молодежи "Движение первых" при поддержке правительства Смоленской области.

"Все мероприятия слета посвящены мерам поддержки семей. О них шла речь и на заседании координационного совета "Движение первых", в котором принял участие вместе с председателем правления всероссийской организации, Героем России Артуром Валерьевичем Орловым. Провели открытый микрофон со смоленскими семьями, где родители и дети задавали вопросы, делились своими историями, идеями, инициативами, которые могут быть полезны в работе Движения. Обязательно учтем их предложения", - написал в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.

"Обсудили планы работы регионального отделения на текущий и следующий год. Правительство области продолжит сотрудничество с "Движением Первых", чтобы расширить его представительство не только в Смоленске, но и в муниципалитетах. Привлечение активных и юных смолян к участию в региональных и федеральных проектах несомненно правильное и важное дело. Уверен, это поможет им получить дополнительные знания и навыки, раскрыть их таланты и определиться в выборе будущей профессии", - рассказал глава региона.

Летние слеты семейного сообщества "Родные-Любимые" проходят в Смоленской области с 2024 года. В прошлом году смены посетили около тысячи детей, родителей, бабушек и дедушек из разных регионов России.