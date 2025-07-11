ОЭЗ "Иваново" признана Минэкономразвития России одной из самых эффективных в стране

Оценка эффективности проводилась по 25 количественным показателям, включая объемы инвестиций, налоговые поступления, количество созданных рабочих мест и степень удовлетворенности резидентов

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Иваново" достигла максимального уровня эффективности, став одним из лидеров среди промышленных ОЭЗ страны по итогам 2024 года. Соответствующий рейтинг подготовило Минэкономразвития России, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

Оценка эффективности проводилась по 25 количественным показателям, включая объемы инвестиций, налоговые поступления, количество созданных рабочих мест и степень удовлетворенности резидентов.

ОЭЗ "Иваново" расположена на территории двух городов – Иваново и Родники, ее общая площадь составляет 153 га. В настоящее время здесь зарегистрировано 11 резидентов, объем инвестиций которых превысил 12,8 млрд рублей, с 2021 года в ОЭЗ создано около 1,5 тыс.рабочих мест. "Ключ к решению социальных, инфраструктурных вопросов – экономика. Поэтому мы создали особую экономическую зону – это инструмент привлечения инвесторов, поддержки наших предприятий. Это все должно вылиться в доходы людей, это самое главное", – отметил губернатор Станислав Воскресенский, слова которого приводит пресс-служба.

В Агентстве по привлечению инвестиций в Ивановскую область отметили, что резиденты ОЭЗ получают налоговые льготы, включая нулевые ставки по налогу на землю, транспорт и имущество, а также обеспечиваются необходимой инженерной инфраструктурой.

ОЭЗ "Иваново" регулярно подтверждает эффективность и высокий уровень управления, сообщили в областном департаменте экономического развития и торговли. Так, по итогам 2023 года она вошла в топ-5 в России по эффективности в рейтинге Минэкономразвития и в топ-10 лучших площадок в ЦФО с льготными условиями для инвесторов.