Смоленская область подала заявку на казначейский кредит для строительства аэродрома

Губернатор Василий Анохин отметил, что реализация данного проекта – это возможность вывести транспортную доступность региона на качественно новый уровень

СМОЛЕНСК, 14 июля. /ТАСС/. Смоленская область одной из первых подала заявку на получение казначейского кредита для строительства инфраструктуры аэродрома "Смоленск-Северный", сообщила пресс-служба правительства региона. Новый механизм финансирования реализуется в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"Заявки успешно прошли первичную проверку и в настоящее время находятся на рассмотрении в федеральных органах исполнительной власти. Решение по заявке будет принято в течение 1-2 месяцев. Ожидается, что вопрос о поддержке проекта будет рассмотрен на заседании президиума Правительственной комиссии под председательством Марата Хуснуллина", - говорится в сообщении.



Губернатор Смоленской области Василий Анохин, слова которого приведены в сообщении, рассказал, что реализация данного проекта – это возможность вывести транспортную доступность региона на качественно новый уровень. "Создание современной воздушной гавани в Смоленске позволит значительно увеличить логистический потенциал региона, повысить его инвестиционную привлекательность и расширить перспективы для сотрудничества деловых кругов", – отметил глава региона.



Как напомнили в пресс-службе, ранее правительство РФ утвердило новые правила отбора инфраструктурных проектов, финансируемых за счет бюджетных кредитов..