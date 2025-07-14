Около 1,5 тыс. свердловских детей из семей в трудном положении остались с родителями

Председатель Законодательного Собрания региона Людмила Бабушкина отметила особую значимость специального проекта "Вызов"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Свердловские власти способствовали сохранению возможности воспитываться в семьях практически для 1,4 тыс. детей. Эффекта удалось достичь благодаря работе специальных консилиумов и своевременной помощи семьям в трудной жизненной ситуации, сообщили в Законодательном собрании Свердловской области по итогам заседания Совета представительных органов муниципальных образований региона.

"В настоящее время на территории Среднего Урала создано 59 межведомственных консилиумов, чья задача – оценка причин кризисных ситуаций и сопровождение семей. Благодаря работе консилиумов и своевременной помощи удалось сохранить для примерно 1,4 тыс. детей возможность воспитываться в семьях. На базе учреждений социального обслуживания действует сеть отделений службы "Дети в семье". Там родители могут получить необходимую социальную, материальную, юридическую поддержку, в том числе по восстановлению в родительских правах и отмене ограничений в родительских правах", - говорится в сообщении.

Область вошла в число 14 субъектов РФ, где с октября 2024 года реализуется пилотный проект "Вызов", цель которого - добиться сокращения числа детей, проживающих в детских домах. Председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина отметила его особую значимость.

Также в числе дополнительных инструментов для достижения цели – оказание адресной материальной помощи при содействии благотворителей. Программа "Семейная кубышка" с начала года помогла 27 семьям, в которых воспитывается 61 ребенок.

Бабушкина подчеркнула, что заседание Совета представительных органов муниципальных образований области ранее проводилось два раза в год, но сегодня эта работа усилена, и такие встречи проходят два раза в три месяца. "Это системная работа, позволяющая быстро снимать возникающие вопросы", – сказала она.