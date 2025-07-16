Врио губернатора области Юрий Слюсарь поблагодарил представителей компании "Газпром межрегионгаз" за работу по газификации социальных объектов

ТАСС, 16 июля. Новый детский сад на 200 мест в Ростове-на-Дону подключили к газоснабжению в рамках программы социальной догазификации. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"У нас сегодня двойное событие – в новом микрорайоне Ростова построен первый детский сад, и сегодня мы подключаем его к газу по президентской программе. Благодаря ей у нас в регионе переведены на газ уже более 20 детских садов и школ. И это не просто вопрос комфорта наших детей, учителей и воспитателей – это еще и вопрос экологии", – сказал Слюсарь, слова которого привели в пресс-службе.

Дошкольное учреждение построили в новом микрорайоне на месте старого аэропорта в рамках проекта комплексного развития территории. Врио губернатора поблагодарил представителей компании "Газпром межрегионгаз" за работу по газификации социальных объектов.

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, обращаясь к участникам церемонии по видеосвязи, отметила масштаб проводимой работы. "Доступ к современной энергетической инфраструктуре, к современным источникам энергии расширяется для граждан по всей нашей стране, в том числе в рамках программы социальной догазификации, которая была инициирована нашим президентом РФ Владимиром Путиным", - цитирует ее пресс-служба.

В Ростовской области по программе догазификации принято около 42 тыс. заявок от жителей. На сегодняшний день к газовым сетям бесплатно подключены более 38,5 тысячи домов и 23 социальных объекта. Еще 156 договоров на газификацию учреждений находятся в работе.