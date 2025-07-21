В ТАСС расскажут о профилактике и лечении гепатита в Новосибирской области

Спикерами выступят заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова и главный инфекционист Новосибирской области, главный врач Городской клинической инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова

ТАСС, 21 июля. В ТАСС (Новосибирск) состоится пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с гепатитом, который отмечается 28 июля.

О статистике заболеваемости гепатитом в Новосибирской области, о современных методах его лечения и профилактики, а также об обеспеченности лекарствами расскажут заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова и главный инфекционист Новосибирской области, главный врач Городской клинической инфекционной больницы № 1 Лариса Позднякова.