Спикерами выступят министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов и председатель региональной общественной организации авиации общего назначения "Аэродром Мочище" Александр Осокин

ТАСС, 21 июля. В ТАСС (Новосибирск) состоится пресс-конференция о проведении авиационного фестиваля "Вива авиа!", который пройдет с 2 по 3 августа на аэродроме "Мочище" в Новосибирской области.

О программе мероприятия и участниках, обеспечении транспортного сообщения с аэродромом, мерах безопасности для зрителей, культурной программе, а также о технике, которая будет представлена на авиационном празднике, расскажут министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов и председатель региональной общественной организации авиации общего назначения "Аэродром Мочище" Александр Осокин.