Путин наградил председателя свердловского Заксобрания Людмилу Бабушкину Орденом Почета

Орден присужден за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил председателя Законодательного собрания Свердловской области Людмилу Бабушкину Орденом Почета, сообщается в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу", – говорится в указе.

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер отметил, что присужденный Бабушкиной Орден Почета – это оценка ее весомого вклада в социально-экономическое развитие региона, тщательную разработку и принятие важных законов, направленных на повышение качества жизни людей, реализацию семейной политики, помощь ветеранам, малоимущим гражданам. "Человеческая мудрость, коммуникабельность, деликатность и женское обаяние прекрасно сочетаются в Вас с умением быть требовательной и настойчивой, умело руководить сложнейшим коллективом, направляя парламентскую дискуссию в конструктивное русло на благо Свердловской области и уральцев", - написал он в телеграмме Бабушкиной.

Людмила Бабушкина является депутатом областного парламента с 2000 года, с декабря 2011 года занимает должность председателя Законодательного Собрания Свердловской области.