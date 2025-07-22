По итогам II форума "Искусственный интеллект в высшем образовании" был опубликован меморандум, в котором закреплены тезисы, фиксирующие перспективный список задач, стоящих перед университетским сообществом, ключевые разрывы между текущим положением дел и представлением о воплощении оптимистичного сценария интеграции ИИ в образовательный процесс

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Внедрение и использование искусственного интеллекта в образовательном процессе требует мультидисциплинарных команд. Такое мнение высказала директор Школы образования и Центра образовательных разработок на основе технологий ИИ ТюмГУ Ульяна Раведовская, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

По информации пресс-службы, по итогам II форума "Искусственный интеллект в высшем образовании", состоявшегося в начале июля в ТюмГУ, был опубликован меморандум, в котором закреплены тезисы, фиксирующие перспективный список задач, стоящих перед университетским сообществом, ключевые разрывы между текущим положением дел и идеальным представлением о воплощении оптимистичного сценария интеграции ИИ в образовательный процесс, а также гипотезы о преодолении выявленных разрывов.

В меморандуме отмечается, что в настоящее время преподаватель университета в традиционном смысле слова в первую очередь эксперт, а в последнюю – педагог. И внедрение ИИ в образовательный процесс требует от преподавателя более развитых педагогических компетенций, чтобы организовать пространство обучения и деятельность учащихся.

"Подозреваю, что [при внедрении ИИ в образовательный процесс] могут значительно измениться роли не только профессорско-преподавательского состава. Проекты использования ИИ в образовании уже сегодня требуют мультидисциплинарных команд, включающих инженеров, аналитиков, администраторов, психологов, математиков, педагогов, философов и др. Возможно у этих разных экспертов появятся постоянные роли", - отметила Раведовская.

II форум "Искусственный интеллект в высшем образовании" организован ТюмГУ, Центром трансформации образования СКОЛКОВО и МФТИ. Проект реализуется в рамках программы "Приоритет 2030" (национальный проект "Молодежь и дети").