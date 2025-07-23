Свою программу на фестивале представят 15 спортивных федераций

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Представители 11 государств примут участие в состязаниях по нескольким видам спорта, которые пройдут 26-27 июля на фестивале "Летофест" в Свердловской области. Об этом на пресс-конференции в уральском региональном информационном центре ТАСС заявил заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Сергей Набоких.

"Мы с вами находимся на пороге знаменательного для Свердловской области мероприятия – это фестиваль культуры и спорта "Летофест". Активностей будет очень много, ключевыми соревнованиями будут кубок губернатора Свердловской области по конному спорту и международные соревнования – кубок дружбы народов, по метанию ножей на конях. Это интересное очень мероприятие, которое собирает 11 стран", - сказал Набоких.

Свою программу на фестивале представят 15 спортивных федераций, его гости смогут поучаствовать в состязаниях по гиревому спорту, пляжному волейболу, падл-теннису, поиграть в лазертаг, принять участие в забеге и сдать нормы ГТО, добавил президент Свердловской областной федерации конного спорта Олег Гусев. Участниками программы станут гости из Белоруссии, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, ЮАР, Гвинеи, Йемена, Пакистана, Иордании, Монголии, а также из национальных республик России.

В дни фестиваля также состоятся соревнования по шахматам: 26 июля пройдет блиц-турнир, а 27 июля сеанс одновременной игры дадут международный гроссмейстер Дмитрий Кокарев и учащиеся гроссмейстерского центра имени Анатолия Карпова, рассказал исполнительный директор Федерации шахмат Свердловской области, директор Уральской шахматной академии Альберт Степанян.

Помимо спортивных состязаний, гостей фестиваля ожидает насыщенная культурно-развлекательная программа на семи площадках, сказал также Гусев. "На сегодняшний момент сформирована большая зона ресторанных двориков, музыкальных фестивалей и фермерских ярмарок. Строится большая детская зона, в ней – аттракционы, батуты, тюбинги, город мастеров, реконструкция военно-историческая. Сегодня наши партнеры готовят выставку ретро-автомобилей, и рядом к ним подтягиваются ребята, которые занимаются спортивными автомобилями, строится зона для тест-драйва", - рассказал он о программе фестиваля.