Ключевым событием мероприятия стала реконструкция сражения времен Великой Отечественной войны и современного боя, сообщили в пресс-службе

НОВОРОССИЙСК, 28 июля. /ТАСС/. Патриотическое мероприятие "Наш флот - наша гордость", приуроченное ко Дню Военно-морского флота, состоялось в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

"В Новороссийске состоялось патриотическое мероприятие "Наш флот - наша гордость", организованное "Союзом патриотов" под руководством Романа Корсуворова и администрацией города в честь Дня Военно-морского флота", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках мероприятия, объединившего сотни жителей и гостей города-героя, активисты волонтерских организаций представили выставку современной и исторической техники, а также провели мастер-классы по тактической медицине.

Ключевым событием мероприятия стала реконструкция сражения времен Великой Отечественной войны и современного боя, сообщили в пресс-службе.

"Отточенная актерская игра участников, пиротехнические эффекты и гул техники погрузили гостей в атмосферу кровопролитных сражений и героической обороны города-героя. Благодаря таким мероприятия, мы в очередной раз подчеркиваем глубокую признательность и уважение к самоотверженности, проявленной нашими героями" - сказал глава Новороссийска Андрей Кравченко, чьи слова цитирует пресс-служба.