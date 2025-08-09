Высокие темпы демонстрируют Сычевский, Вяземский и Кардымовский муниципальные округа

ТАСС, 9 августа. Аграрии Смоленщины приступили к сбору урожая, сообщает в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.

"Высокие темпы на данный момент демонстрируют Сычевский, Вяземский и Кардымовский муниципальные округа. По урожайности зерна лучшие результаты у Смоленского округа", - написал он.

Губернатор добавил, что, например, в сельскохозяйственном предприятии "Хлебороб" основной объем посевов занимает пшеница сорта "Даная", остальную часть — рожь. В этом году посевная площадь хозяйства составила порядка 830 га. Под урожай было засеяно 380 га озимых зерновых культур. Осенью площадь посева увеличится до 400 га.

"Площадь ярового сева здесь составляет более 350 га. Основной упор компания делает на технические культуры. На 30% увеличили в этом году площади под лен-долгунец. Параллельно с уборкой урожая продолжается заготовка кормов. Это важный этап для подготовки отрасли к холодному времени года. В хозяйстве применяют технологию "сенаж в упаковке". Это корм из трав, который хранят без доступа воздуха", - рассказал глава области.

"Со стороны правительства региона продолжаем помогать нашим сельхозпроизводителям, реализуем для них различные меры поддержки: гранты, субсидии, льготные кредиты. В этом году на их предоставление из федерального и областного бюджетов выделено порядка 1,3 млрд руб. От этого, в том числе, зависят результаты работы, стабильность и развитие предприятий агропромышленного комплекса", - резюмировал губернатор.