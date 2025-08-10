Анохин: в Вязьме на Смоленщине возводят новый плавательный бассейн

На объект направлено свыше 380 млн рублей, большая часть - средства федерального бюджета в рамках профильной госпрограммы

ТАСС, 10 августа. В Вязьме возводят новый плавательный бассейн, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.

"Все больше жителей Смоленской области выбирают здоровый образ жизни. Этому способствует, в том числе, строительство и реконструкция спортивных сооружений. В Вязьме сейчас возводим новый плавательный бассейн. Подготовка основания здания уже завершена. Строители приступили к монтажным работам", - написал он.

Отмечается, что новый спортобъект строится в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Российской Федерации". На эти цели направлено свыше 380 млн рублей, из которых большая часть - средства федерального бюджета.

"Всего в регионе в настоящее время работает более 2,5 тыс. спортивных объектов, где занимаются спортом как профессиональные спортсмены, так и любители активного образа жизни. Постепенно улучшаем спортивную инфраструктуру. В этом году в области открыли шесть новых спортивных объектов: ФОК в Ельне, фиджитал-центр в Смоленске, а также четыре новые площадки ГТО в Починковском, Монастырщинском, Хиславичском округах и в деревне Богородицкое Смоленского округа", - добавил губернатор.

Также он отметил, что до конца года должны быть готовы еще восемь объектов: модульный плавательный бассейн в Вязьме, спортивный комплекс в Красном, открытая спортивная площадка в Монастырщине и пять площадок ГТО в Краснинском, Ершичском, Дорогобужском, Угранском и Велижском округах.