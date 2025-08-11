Председатель Тамбовской областной Думы отметил, что внести свой вклад, оказать поддержку семьям и подарить детям праздник может каждый желающий

ТАСС, 11 августа. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин принял участие в ежегодной федеральной акции "Собери ребенка в школу". В Мичуринске он вручил канцелярские наборы первоклассникам из многодетных и малообеспеченных семей. Дети были очень рады подаркам. И для их родителей внимание и поддержка имеет большое значение, особенно перед началом учебного года, когда нужно подготовить к школе сразу нескольких детей.

"В больших семьях много радости, но и забот хватает. В преддверии 1 сентября важно сделать так, чтобы дети, особенно будущие первоклассники, почувствовали значимость этого праздника, пошли в школу подготовленными, с хорошим настроем и желанием учиться. Как приятно было видеть сегодня радостные глаза ребятишек! Благодаря акции "Собери ребенка в школу", которая проводится уже много лет, адресную помощь получают семьи участников СВО, многодетные и малообеспеченные семьи. Традиционно в акции принимают участие депутаты регионального парламента. Однако внести свой вклад, оказать поддержку семьям и подарить детям праздник может каждый желающий", - отметил председатель областной Думы Евгений Матушкин.