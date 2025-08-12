В ТАСС расскажут о фестивале "Техноарт - 2025" в Новосибирске

Одним из спикеров выступит заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова

ТАСС, 12 августа . В ТАСС (Новосибирск) состоится пресс-конференция о программе фестиваля науки и искусства "Техноарт - 2025", который пройдет в Новосибирске с 29 по 31 августа.

Об особенностях фестиваля в этом году, о наполнении программы, а также о ключевых спикерах расскажут заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова, исполнительный директор регионального Фонда научно-технологического развития Анастасия Ивашина, директор культурной программы Никита Гирин и молекулярный биолог, научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Даниил Гладких.