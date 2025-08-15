По его словам, жители Оренбургской области смогут получать оперативную информацию о важных решениях в сфере развития региона

ОРЕНБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Оренбургской области Евгений Солнцев объявил о запуске официального канала в российском мессенджере MAX. Об этом он сообщил в своем канале MAX.

"В эпоху цифровых технологий важно оперативно получать достоверную информацию и идти в ногу со временем", – отметил Евгений Солнцев в приветственном посте.

По его словам, жители Оренбургской области смогут получать оперативную информацию о важных решениях в сфере развития региона, новых мерах социальной поддержки населения, рабочих поездках губернатора по области, реализации национальных проектов.