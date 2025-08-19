Анохин: уборочная кампания в сельхозпредприятиях Смоленщины идет в усиленном режиме

Уже собрана четверть запланированного урожая зерновых культур

ТАСС, 19 августа. Уборочная кампания в сельхозпредприятиях Смоленской области идет в усиленном режиме, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.

"Погода в этом году диктует аграриям свои условия, и каждый час без дождя нужно использовать с максимальной пользой. Уборочная кампания в сельхозпредприятиях идет в усиленном режиме. Уже собрана четверть от запланированного урожая зерновых культур, а всего предстоит убрать их с площади почти 150 тыс.гектаров. Лидеры по темпам уборки - Сычевский и Починковский муниципальные округа", - написал он.

Глава региона добавил, что на данный момент намолочено почти 129 тыс.тонн зерна - это 30% от запланированного объема. Всего в планах - 390 тыс.тонн. Большую часть урожая составляет пшеница, также идет сбор ячменя. Помимо этого, убрано 11 тыс. га рапсовых полей, предстоит еще 21 тыс. га. Льна-долгунца - 3,8 тыс. га, или 52%. Параллельно с уборкой продолжается заготовка кормов. В сентябре аграрии приступят к сбору кукурузы.

"Президент России ставит задачи по обеспечению продовольственной безопасности и развитию агропромышленного производства. Для этого мы продолжаем системно поддерживать сельхозпроизводителей региона. В этом году на поддержку растениеводства выделено более 380 миллионов рублей, а на модернизацию сельскохозяйственных производств - более 200 миллионов рублей. Общая сумма поддержки, включающая гранты и субсидии, в 2025 году составит больше 1,3 млрд рублей", - сообщил Анохин.