Показы коллекций украшений проходят в рамках Международного фестиваля креативных индустрий в Екатеринбурге

ТАСС, 19 августа. Российский ювелирный бренд "Ринго" представил в Екатеринбурге колье с редким изумрудом, передает корреспондент ТАСС. Событие прошло в рамках открывшегося накануне Международного фестиваля креативных индустрий.

"Колье <…> с изумрудом и огранкой "багет" - уникальный изумруд и уникальная огранка. <…>. Это абсолютно природный эксклюзив", - считает владелец бренда Андрей Ялунин.

Кроме того, он сообщил журналистам, что несколько коллекций украшений будут представлены на Международном фестивале креативных индустрий 19 августа. Например, одна из коллекций создана при помощи цветного покрытия, золото которых покрыто зеленой нестираемой нанокерамикой. В другой используется чернение золота рутением. Две гальванических технологии нанесения на золотую поверхность в одной модели - нанокерамика и рутенирование - являются традиционным приемом, отмечают в компании.

"Форум для нас - это площадка для встреч. Мы хотим, чтобы на этих мероприятиях возникали новые коммуникации, то есть мы не стремимся продавать здесь и сейчас, а хотим найти художников, творческих людей, с которыми мы могли бы создать кооперации, реализовывать совместные проекты", - рассказал создатель бренда.

Международный фестиваль креативных индустрий проходит в Свердловской области с 18 по 24 августа. На площадках девяти городов пройдут выставки, мастер-классы по разным направлениям, более 100 экспертов и специалистов из 10 стран поделятся знаниями и опытом в сфере моды, дизайна, архитектуры, IT, кино, медиа, музыки и гастрономии. Среди хедлайнеров - актриса театра и кино Ирина Горбачева и актер Никита Тарасов, телеведущая и журналист Яна Чурикова, стилист Гоша Карцев и Лилия Рах. Ожидается, что фестиваль соберет свыше семи тысяч участников со всей страны.

Организаторами фестиваля выступают правительство Свердловской области, администрация Екатеринбурга, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, выступающий опорной организацией по развитию креативных индустрий. Генеральный партнер - уральский ювелирный бренд "Ринго".