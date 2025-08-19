Мероприятия на площадке "Пермь Экспо" объединят экспертов и представителей руководства отраслей строительства, цифровизации, ЖКХ, кибербезопасности и робототехники

ТАСС, 19 августа. В течение двух дней 22 и 23 августа на площадке "Пермь Экспо" в столице Прикамья пройдет первый Пермский форум развития "Города будущего", посвященный перспективам развития городской среды, цифровым технологиям и инновациям. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Пермского края.

Отмечается, что ключевыми событиями станут 3-й Всероссийский форум "Строим цифровой регион", Международный чемпионат "Битва роботов", IV Молодежный форум "Умный город: наше будущее — новые лица" и первый Всероссийский конкурс молодежных проектов с использованием российских ИИ-решений.

На пресс-конференции в ТАСС форум презентовали заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников, замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик, замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Андрей Заренин и директор АНО "Инженеры и роботы" (оператор чемпионата "Битва роботов") Наталья Егорова.

Черников отметил, что повышение комфорта и безопасности жизни россиян - межведомственный вопрос. Его решением занимаются и министерства, и субъекты страны, и муниципалитеты, и бизнес. "Поэтому по инициативе губернатора Пермского края Дмитрия Махонина собирается форум, участие в котором подтвердили уже представители 60 регионов России. Подано более 1000 заявок, в том числе от 50 предприятий", - сказал зампред краевого правительства.

"На форуме мы обсудим ключевые цифровые проекты страны, затронем вопросы развития городов и повышения качества жизни в них. Вместе с футурологами и писателями-фантастами поразмышляем о том, какими станут города через 10, 20, 50 лет. По итогам работы подготовим конкретные предложения и законодательные инициативы, направленные на упрощение внедрения современных технологий и создание единого IT-пространства", - отметил Черников.

"Пермь удивительный город – в нем технологии цифровой трансформации городского хозяйства реализуются в полной мере. <…> В связи с этим местом проведения форума выбрана именно Пермь. Здесь мы обсудим развитие и реализацию национального проекта "Инфраструктура для жизни". В первую очередь будем обсуждать использование цифровых инструментов в строительстве, кибербезопасность, комплексное развитие территорий, развитие общественного транспорта и дорожной сети", - приводятся в пресс-релизе слова Михайлика.

"Вместе с Минстроем и Минпромторгом России уже несколько лет мы реализуем проект "Умный многоквартирный дом". Сейчас уже обсуждаем, какие цифровые инструменты должны войти в базовый набор "Умного дома". Концепция внедрения проекта расписана до 2030 года – это планы, куда мы должны прийти к этому времени, а вот как мы это сделаем, как раз и обсудим на форуме в Перми. Эта концепция позволит синхронизировать усилия всех: застройщиков, снабжающих организаций, управляющих компаний, производителей оборудования, разработчиков программного обеспечения", - цитируется Заренин.

О форуме

Организаторами форума (6+) выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительство Пермского края, Центр компетенций "Умный город" и "Лаборатории цифровой трансформации". Форум проводится в рамках национальных проектов "Экономика данных" и "Инфраструктура для жизни". Генеральный партнер - "ЭР-Телеком холдинг", стратегический - "Росатом Инфраструктурные решения".