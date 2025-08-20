В Краснодарском крае к новому учебному году отремонтировали почти 700 школ

В некоторых учреждениях заменили крыши, привели в порядок фасады, в других – обновили классы, актовые и спортивные залы, пищеблоки, благоустроили территорию

КРАСНОДАР, 20 августа. /ТАСС/. К новому учебному году на Кубани отремонтировали 685 школ за 3 млрд руб. Об этом сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Ежегодно мы открываем не менее десяти новых школ в регионе. Но при этом важно поддерживать в надлежащем состоянии и существующие образовательные учреждения. Поэтому к новому учебному году отремонтировали 685 школ, на эти цели выделили 3 млрд руб.", - сказал Кондратьев.

По его словам, в некоторых учреждениях заменили крыши, привели в порядок фасады, в других – обновили классы, актовые и спортивные залы, пищеблоки, благоустроили территорию.

"Стремимся создать для наших детей комфортные и безопасные условия обучения на современном оборудовании как в новых, так и существующих школах", – добавил он.

Ремонтные работы проводились в рамках по краевым госпрограммам и национальным проектам. В 2025 г. в рамках нацпроекта отремонтировали 11 зданий в 10 школах Анапы, Армавира, Сочи, Выселковского, Каневского, Кореновского, Успенского районов и Ленинградского муниципального округа. Среди обновленных учреждений – средняя школа №1 в станице Ленинградской, построенная в 1888 году. На ее реставрацию выделили более 46 млн рублей, восстановив исторический фасад и обновив интерьеры. После ремонта в здании будет размещаться начальная школа, что позволит перевести всех учеников на обучение в первую смену. В школе №20 Крымска пристраивают новый корпус, что также решит проблему второй смены. За последние три года в учебном заведении провели капитальный ремонт, построили спортивный зал и благоустроили территорию.