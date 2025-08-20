Для участников гранд-финала подготовлены культурные и образовательные мероприятия

ТАСС, 20 августа. Более 3 тыс. человек из 58 стран мира станут участниками очного гранд-финала международной конкурс-премии "Кардо" на Ставрополье. Соревнования пройдут по 12 направлениям, сообщили ТАСС в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

Помимо соревновательной программы для участников гранд-финала подготовлены культурные и образовательные мероприятия. Молодые люди из разных стран мира смогут познакомиться с историей и культурой России.

"Для нас важно, что Ставрополье стало площадкой для международной коммуникации молодежи. "Кардо" является частью федерального проекта "Россия – страна возможностей", входящего в нацпроект "Молодежь и дети". Мы гордимся, что именно Ставрополью доверено представлять Россию такой, какая она есть, для гостей из десятков государств. Уверен, что они увезут с собой самые теплые воспоминания о нашей прекрасной стране", - цитирует управление губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

Цель премии - выявление и поддержка талантов уличной культуры и спорта, формирование единой экосистемы взаимодействия индустрии улиц, общества и государства. Организаторы гранд-финала "Кардо" - АНО "Россия – страна возможностей", общероссийская общественная организация "Улицы России", правительство Ставропольского края.

