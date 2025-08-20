Международный фестиваль креативных индустрий проходит с 18 по 24 августа на площадках девяти городов Свердловской области

ТАСС, 20 августа. Уральские бренды одежды представили высокотехнологичную экипировку для экстремального спорта и активного отдыха, а также одежду в стиле авангарда и уличной культуры на показе уличных мод в рамках Международного фестиваля креативных индустрий в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областной фонда поддержки предпринимательства (СОФПП).

"Микс дерзкого уральского характера, энергии спорта и уличной свободы - таким был показ с участием <…> свердловских брендов, прошедший в рамках Международного фестиваля креативных индустрий", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что в рамках мероприятия уральские представители модной индустрии демонстрируют высокотехнологичную экипировку для экстремального спорта и активного отдыха; другая коллекция переосмысливает повседневные образы, практичные и удобные, но в то же время - бунтарские, что считывалось в нестандартном крое и фактурах. Еще один показ символизирует "смелое высказывание, где сливаются авангардная мода и уличная культура", - добавили организаторы.

Отмечается, что на показе присутствовали ведущая "Модного приговора" Лилия Рах, историк моды Анатоль Вовк, стилисты, fashion-инфлюенсеры, медиаменеджеры и другие специалисты отрасли. Также в рамках фестиваля проходит торгово-закупочная сессия, на которой представители местных брендов заключат сделки с международными покупателями из 10 стран – Армении, Белоруссии, Грузии, ОАЭ, Казахстана, Узбекистана, и других.

Международный фестиваль креативных индустрий проходит с 18 по 24 августа на площадках девяти городов Свердловской области, где работают выставки, проходят мастер-классы по разным направлениям с участием экспертов в сфере моды, дизайна, архитектуры, IT, кино, медиа, музыки и гастрономии из 10 стран. Среди хедлайнеров - актриса театра и кино Ирина Горбачева и актер Никита Тарасов, телеведущая и журналист Яна Чурикова, стилисты Гоша Карцев и Лилия Рах.

Организаторами выступают правительство Свердловской области, администрация Екатеринбурга, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, являющийся опорной организацией по развитию креативных индустрий. Генеральный партнер - уральский ювелирный бренд "Ринго".