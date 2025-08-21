В новом современном пространстве будут работать университетские структуры, которые оказывают студентам и сотрудникам сервисные услуги

ТАСС, 21 августа. В БФУ им. И. Канта 20 августа открыл свои двери второй по счету корпус кампуса "Кантиана" в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Стеклянное одноэтажное здание располагается на ул. А. Невского, 14. В новом современном пространстве будут работать университетские структуры, которые оказывают студентам и сотрудникам сервисные услуги: многофункциональный центр, сектор визово-миграционной поддержки, центр социально-экономической поддержки студентов.

Соседнее здание - "БФУ Экспо" - открылось для мероприятий в 2024 году. Здесь в апреле прошлого года проходили мероприятия Международного Кантовского конгресса в честь трехсотлетия великого философа. С тех пор здесь уже прошли десятки, встреч, лекций и выставок. В рамках приемной кампании-2025 здесь развернулась работа приемной комиссии.

"Новый корпус "Стекляшка - МФЦ", который мы сегодня открываем для работы, станет полноценным сервисным центром. Студентам и сотрудникам будет удобно в одной точке решить все свои вопросы, касающиеся оформления и сбора документов и справок", - рассказал и. о. ректора БФУ им. И. Канта Максим Демин.

20 августа в новом корпусе стартовала работа по оформлению и выдаче студенческих документов первокурсникам БФУ им. И. Канта.

В декабре 2022 года в БФУ им. И. Канта началось строительство "города для города" - нового университетского кампуса "Интеллектуальное пространство будущего - кампус "Кантиана" в рамках нацпроекта "Молодежь и дети" площадью 29 га. Неокампус включает в себя симуляционный центр, лабораторную зону, проектные и потоковые аудитории, общежития на 2500 мест, исследовательские центры, коворкинги, места для отдыха. Степень нынешней готовности кампуса - 68%. Первые два здания кампуса "Кантиана" введены в эксплуатацию на ул. А. Невского, 14. В одном из корпусов расположится многофункциональный университетский центр для сотрудников и студентов. В другом - пространство для открытых лекций, презентаций, встреч - "БФУ Экспо". Одно из общежитий на почти 900 человек откроется осенью 2025 года. Рабочие завершают отделку помещений и благоустройство уличной территории. Срок сдачи всех остальных объектов - еще одно общежитие, библиотека, три учебных корпуса - 2026 год.