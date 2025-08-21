Форум объединил добровольческие организации, активистов Российского союза сельской молодежи, представителей бизнес-сообщества, оказывающих гуманитарную помощь, и участников ликвидаций ЧС

НОВОРОССИЙСК, 21 августа. /ТАСС/. Глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко провел рабочий день с молодежью на форуме "Регион-93". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Наши амбициозные, активные ребята ежегодно принимают в нем участие и достигают высоких целей. Это лето не исключение: команда из Новороссийска "Лесной пир" одержала победу на хакатоне и получила заслуженный денежный приз", - написал Кравченко по итогам встречи.

Он отметил, что сейчас завершается насыщенная смена "Регион добрых дел", собравшая сотни целеустремленных и талантливых участников со всего края.

По данным главы, форум "Регион-93" объединил добровольческие организации, активистов Российского союза сельской молодежи, представителей бизнес-сообщества, оказывающих гуманитарную помощь, и участников ликвидаций ЧС, среди которых 14 юных новороссийцев.