В форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" в Казани приняли участие более 100 экспертов и 1 500 участников из 89 регионов страны

ТАСС, 22 августа. Проекты в пяти городах Смоленской области победили во всероссийском конкурсе по формированию комфортной городской среды, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"Смоленская область в числе победителей X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Лучшие проекты представили Ельня, Дорогобуж, Рославль, Гагарин и Десногорск. Результаты были объявлены во время церемонии награждения на форуме "Развитие малых городов и исторических поселений" в Казани", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что регион не раз принимал участие в этом конкурсе и одерживал победы. "Направленные средства позволили нам реализовать 14 проектов, еще три инициативы находятся в стадии завершения. Суммарно в регион было направлено свыше 1 млрд рублей", - отметил он.

Экспертная комиссия, добавил Анохин, оценивала качество проработки архитектурных и планировочных концепций, сохранение историко-культурного наследия и природного ландшафта, а также применение экологически безопасных строительных материалов. Итоговый отбор победителей провела Федеральная конкурсная комиссия под руководством зампредседателя правительства России Марата Хуснуллина.

Говоря о проектах-победителях, губернатор сообщил, что в Ельне в рамках проекта "Новая ветвь развития города" проведут благоустройство улицы Первомайской, в Дорогобуже благоустроят улицы Пушкина, Вала и центральную площадь. Благоустройство ландшафтного парка "Физкульт – берег" пройдет в Рославле, будет продолжено обновление юго-западной части городского парка имени Федора Солнцева в Гагарине. Проект "Набережная зона, тропа здоровья "Атом парк-3" будет реализован в Десногорске.

"Это исторический для области результат. Благодаря федеральному финансированию на реализацию проектов-победителей будет направлено полмиллиарда рублей", - приводят в пресс-службе слова губернатора.

Глава региона поблагодарил Минстрой России, главу ведомства и членов жюри конкурса. "При поддержке Минстроя продолжим работу по созданию комфортных условий для наших жителей", - резюмировал он.

О форуме

Юбилейный всероссийский форум "Развитие малых городов и исторических поселений" прошел 20-21 августа в Международном выставочном центре "Казань Экспо". Форум провел Минстрой России совместно с правительством Республики Татарстан и при поддержке института развития ДОМ.РФ. Всего в форуме приняли участие более 100 экспертов и 1 500 участников из 89 регионов страны. Конкурс и форум с 2018 года стали ключевыми инструментами государственной политики в сфере развития городской среды, а также платформой для обмена опытом между регионами России.