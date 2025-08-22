В некоторых учреждениях заменили крыши, привели в порядок фасады, в других – обновили классы, актовые и спортивные залы, пищеблоки, благоустроили территорию

КРАСНОДАР, 22 августа. /ТАСС/. Капитальный ремонт 685 школ проведен к новому учебному году в Краснодарском крае для того, чтобы увеличить количество образовательных организаций, где дети смогут обучаться в одну смену. На эти цели были направлены 3 млрд рублей, сообщил журналистам губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Ежегодно мы открываем не менее десяти новых школ в регионе. Но при этом важно поддерживать в надлежащем состоянии и существующие образовательные учреждения. Поэтому к новому учебному году отремонтировали 685 школ, на эти цели выделили 3 млрд руб.", - сказал Кондратьев.

По его словам, в некоторых учреждениях заменили крыши, привели в порядок фасады, в других – обновили классы, актовые и спортивные залы, пищеблоки, благоустроили территорию. "Стремимся создать для наших детей комфортные и безопасные условия обучения на современном оборудовании как в новых, так и существующих школах", – добавил он. Ремонтные работы проводились в рамках по краевым госпрограммам и национальным проектам.

Как сообщили ТАСС в министерстве образования и науки Краснодарского края, благодаря проведению капитального ремонта и строительству новых школ в регионе увеличивают количество учебных мест, что является необходимой мерой с учетом высокой доли миграции населения. Если 10 лет назад ежегодно в регионе создавали порядка одной тыс. дополнительных учебных мест, то текущие темпы позволяют создавать в 12-15 раз больше. Также проведение капремонтов школ дает возможность переводить школьников на обучение в первую смену, что является приоритетной задачей для регионов России, которую ставил президент РФ Владимир Путин.

В качестве примера в администрации привели крупнейшее учебное заведение в станице Ленинградской – школу №1. Здесь простаивало здание 1888 года постройки, которое находилось в аварийном состоянии. При этом в предстоящем учебном году в данную школу пойдут более 1,2 тыс. учащихся, 120 из которых в начальные классы. За счет реализации краевой госпрограммы "Развитие образования" на ремонт было выделено более 46 млн рублей.

"В школе оборудовали современные кабинеты, обновили интерьер и оборудование столовой, отреставрировали фасад здания. Теперь памятник истории выглядит достойно и украшает исторический центр станицы. Не остался в стороне и район. За счет местного бюджета на 14 млн руб. закупили новую мебель и оборудование. Но самое главное, благодаря новому зданию начальной школы все ученики будут учиться в первую смену", - отметили в министерстве.

Кроме того, в станице Ленинградской за счет средств краевого бюджета проводят капитальный ремонт еще шести школ, они будут сданы в эксплуатацию в следующем году. На обучение в дну смену планируют перевести и учащихся школы № 20 в Крымске, для этого здесь возведут пристройку. Ранее в этой школе уже провели капитальный ремонт, благоустроили территорию, построили спортзалы и капитально отремонтировали пищеблок. Школы в Краснодарском крае ремонтируют и за счет реализации национального проекта "Молодежь и дети". В 2025 г. в рамках нацпроекта отремонтировали 11 зданий в 10 школах Анапы, Армавира, Сочи, Выселковского, Каневского, Кореновского, Успенского районов и Ленинградского муниципального округа. Всего к 2027 году благодаря федеральной поддержке планируется капитально отремонтировать 18 зданий школ.

Дополнительное образование

В регионе уделяют внимание и дополнительному образованию детей. Как уточнили ТАСС в министерстве, в крае работают 245 организаций допобразования – это дворцы творчества, спортивные, художественные и музыкальные школы, различные творческие и технические объединения, в них обучаются 380 тыс. детей. Охват несовершеннолетних в возрасте от 5 до 17 лет дополнительным образованием достиг 79%. А в каждой второй школе Краснодарского края работает центр "Точка роста".

"За 10 лет на Кубани число детей, обучающихся в организациях дополнительного образования, выросло на 76 тыс. Дополнительные возможности для разностороннего развития детей создаются и на базе общеобразовательных организаций – в центрах "Точка роста", которые оборудованы в каждой второй школе края. На сегодня в крае функционируют 605 "Точек роста", там получают дополнительное образование почти 277 тыс. школьников. В "Точках роста" дети учатся создавать видеоролики, презентации и мини-фильмы, готовятся к региональным, всероссийским конкурсам и олимпиадам, здесь же осваивают новые технологии: компьютерные программы, занимаются в цифровых лабораториях, познают основы робототехники", - отметили в министерстве.

По данным министерства, "Точки роста" продолжают работать и в период летних каникул. В качестве успешного примера создания отдельных каникулярных программ там привели центр "Точка роста" в новороссийской школе № 26 им. героя РФ Палатиди А. И. В рамках летнего лагеря "Парк проектных технологий" для детей здесь работают несколько лабораторий: "Медиа лаборатория", где учащиеся изучают основы ведения видеосъемки, монтажа и актерского мастерства; в "Дизайн лаборатории" детей обучают основам макетирования и создания дизайна интерьеров, в "3D лаборатории" проектируют 3D-объекты, используя специальные программы.

Министерство образования и науки Краснодарского края курирует нацпроект "Молодежь и дети" и работу центра "Точка роста".

Краснодарский край является третьим по численности населения регионом в стране, ежегодно на Кубань на постоянное место жительства переезжает большое количество людей, строится новое жилье. Для решения проблемы нехватки мест в школах и детских садах в регионе ведется активное строительство объектов. За семь лет построено 105 школ, 213 детских садов. Активное строительство новых школ за последние годы позволило сократить дефицит учебных мест, во вторую смену в регионе в минувшем учебному году учился лишь каждый четвертый школьник: численность школьников составляла 780 тыс. человек, во вторую смену обучались порядка 195 тыс. человек.