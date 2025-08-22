На собрании были вручены государственные награды РФ и награды Тамбовской области многодетным семьям за укрепление института семьи, представителям сфер образования, здравоохранения, сельскохозяйственной и промышленной отраслей

ТАСС, 22 августа. Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Государственного флага РФ. С утра на площади перед зданием Правительства области состоялась церемония поднятия Государственного флага Российской Федерации и флага Тамбовской области. Затем на торжественном собрании были вручены государственные награды Российской Федерации и награды Тамбовской области многодетным семьям за укрепление института семьи, представителям сфер образования, здравоохранения, сельскохозяйственной, промышленной отраслей - за добросовестный труд, профессиональные достижения.

"Сегодня мы отдаем дань уважения Государственному флагу России — одному из главных символов страны, ее национального суверенитета. Гордость за нашу Родину, осознание ее великой истории, желание внести свой вклад в развитие государства — эти чувства мы испытываем, когда видим развевающееся полотнище российского триколора. Государственный флаг — это наше объединяющее начало. Под ним сегодня участники специальной военной операции совершают героические подвиги во имя защиты Русского мира, независимости нашего многонационального государства. Флаг России символизирует победы и достижения многих поколений, верность нашим традиционным ценностям, ответственность за судьбу страны и готовность отстаивать национальные интересы", - отметил Евгений Матушкин.