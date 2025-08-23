Наличие инфраструктуры играет важную роль в развитии технологического предпринимательства, отметил директор технопарка Morion Digital Оскар Ягафаров

23 августа. /ТАСС/. Дальнейшее развитие "умных технологий" для городского пространства может привести к созданию единой цифровой среды, которая позволит адаптироваться к нововведениям. Такое мнение высказал председатель совета директоров компании "Промобот" Алексей Южаков на Пермском форуме развития "Города будущего".

"Прогресс не стоит на месте - постоянно появляются новые технологии и нам необходимо подготовиться к созданию единой цифровой среды для городского пространства. Сегодня, на этапе проектирования, невозможно учесть все новые сервисы и возможности, которые появятся за время строительства и возведения городов будущего, но можно предусмотреть смарт-инфраструктуру так, чтобы быть готовыми к любым изменениям, быть актуальными, быть всегда в тренде и самим формировать повестку", - отметил он.

По словам директора технопарка Morion Digital Оскара Ягафарова, наличие инфраструктуры играет важную роль в развитии технологического предпринимательства. "Технологическое предпринимательство невозможно без креативности. А для того, чтобы такие технологические предприниматели развивались, нужна инфраструктура, которую мы создаем", - сказал он Ягафаров.

При этом для экономического развития как крупных, так и малых городов, необходимо усиленно работать с брэндингом территорий, подчеркнула директор по развитию дизайн-студии "Лэвэл" Елена Берлин. "Особенно остро эта проблема стоит в малых городах: молодежь уезжает, сами города не узнаваемы. Сегодня в России 800 малых городов и лишь 5% занимаются созданием собственной айдентики. При этом на территории Пермского края работа по созданию брендов ведется уже давно - мы охватили ей Чердынь, Усолье Строгановское, Чусовой, Коми-Пермяцкий округ. Работая над брендом малых территорий, мы сохраняем их самобытность и помогаем удерживать людей", - сказала Елена Берлин.

По словам заместителя председателя правительства Пермского края Алексея Черникова, в стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года появилось приоритетное направление "Креативная экономика", один из показателей которого является рост вклада предприятий в ВРП региона. В регионе создан Фонд креативных индустрий, который занимается формированием экосистемы, где креативные предприниматели смогут развиваться, создавать новые уникальные конкурентоспособные продукты, капитализировать свои творческие способности.

О форуме

Пермский форум развития "Города будущего" проходит 22 и 23 августа на площадке "Пермь экспо". В программе форума запланированы пленарные заседания, тематические дискуссии, выставка решений для умных городов, презентационные сессии и деловая гостиная "Умный город" с возможностью прямого диалога с профильными ведомствами и заказчиками.

Организаторами форума выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, правительство Пермского края, центр компетенций "Умный город" и "Лаборатория цифровой трансформации". Форум проводится в рамках национальных проектов "Экономика данных" и "Инфраструктура для жизни".

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.