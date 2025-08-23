Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что сейчас ключевые застройщики сразу подписывают соглашения с IT-компаниями по внедрению технологий "Умного дома"

23 августа. /ТАСС/. Около 30 проектов комплексного развития территорий (КРТ) находятся на стадии реализации в Пермском крае. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в ходе пленарного заседания Пермского форума развития "Города будущего".

"Мы стараемся делать так, чтобы все наши большие и средние проекты реализовались по механизму комплексного развития территорий. У нас их примерно 30, и это количество будет только расти", - сказал Махонин.

По словам главы региона, сейчас ключевые застройщики сразу подписывают соглашения с IT-компаниями по внедрению технологий "Умного дома". Так, в 2024 году строительная компания "Кортрос" подписала соглашение с пермской IT-компанией "Юджин" о реализации проекта по строительству умного микрорайона. "Что касается реализации строительных процессов, то мы нацелены на то, чтобы применять все новые модели в проектировании и использовать все основные технологии и разработки", - добавил губернатор.

Как сообщал ранее заместитель председателя правительства Пермского края Андрей Алякринский, только в 2023–2024 годах в регионе было принято шесть решений о комплексном развитии территории жилой застройки, в границы которых пропадает 90 многоквартирных домов общей площадью почти 90 тыс. кв. м. Затраты инвесторов на переселение граждан из этого аварийного и ветхого жилищного фонда составят более 10 млрд рублей.

Пермский форум развития "Города будущего" проходит 22 и 23 августа на площадке "Пермь экспо". В программе форума запланированы пленарные заседания, тематические дискуссии, выставка решений для умных городов, презентационные сессии и деловая гостиная "Умный город" с возможностью прямого диалога с профильными ведомствами и заказчиками.

Организаторами форума выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, правительство Пермского края, центр компетенций "Умный город" и "Лаборатория цифровой трансформации". Форум проводится в рамках национальных проектов "Экономика данных" и "Инфраструктура для жизни".

