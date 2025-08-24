Губернатор встретился с заместителем председателя совета директоров российского кондитерского холдинга

ТАСС, 24 августа. Российский холдинг "Объединенные кондитеры" рассматривает возможность запуска производства в сфере молочного животноводства в Смоленской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.

"В Москве встретился с заместителем председателя совета директоров холдинга "Объединенные кондитеры" Сергеем Михайловичем Носенко. Обсудили уже достигнутые результаты сотрудничества и "сверили часы" по реализации дальнейших планов. Холдинг включает в себя 16 предприятий в разных регионах страны. Фабрики ежегодно производят более 360 тысяч тонн кондитерских изделий - это свыше 3,5 тысяч наименований продукции. Выполняя наши предыдущие договоренности, в Смоленске открыли фирменный магазин "Аленка". В планах продолжить развитие розничных сетей компании в регионе", - написал он накануне.

Губернатор добавил, что особое внимание компания уделяет развитию собственной сырьевой базы. "Ожидается, что инвестиционный проект позволит обеспечить кондитерские фабрики холдинга экологически чистым сырьем, увеличить объемы поставок. Согласовали дальнейшие шаги по подготовке к реализации проекта. Уверен, что его запуск станет важным вкладом в развитие экономики Смоленской области", - рассказал глава региона.