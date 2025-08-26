Об этом заявил губернатор по итогам встречи с замглавой Минфина РФ Моисеевым

ТАСС, 26 августа. Смоленской области важно укреплять позиции региона в алмазоограночной отрасли, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин по итогам встречи с заместителем министра финансов РФ Алексеем Моисеевым.

"Обсудили развитие алмазоограночной отрасли. Смоленская область остается центром этой высокотехнологичной индустрии. В нашем регионе располагается производственное объединение "Кристалл", входящее в состав холдинга "Алроса", - это крупнейший в России производитель бриллиантов и одно из крупнейших предприятий по огранке природных алмазов в бриллианты. В условиях внешних вызовов мы активно ищем пути для совершенствования этой сферы", - написал губернатор.

На встрече, добавил он, стороны обсудили возможность создания нового производственного кластера на Смоленщине. "Он позволит повысить конкурентные преимущества российских предприятий в сфере алмазоогранки. При создании подобной площадки в регионе мы сможем обеспечить заключение долгосрочных контрактов с компанией "Алроса" на поставку сырья. Это обеспечит стабильное развитие отрасли в регионе на ближайшие 5-10 лет", - добавил Анохин.

Кроме того, рассказал глава региона, в последние годы в регионе усиливают работу по подготовке кадров. "В Смоленской областной технологической академии реализуются обучающие программы по профессии "Ювелир" и "Огранщик алмазов в бриллианты". К этой работе непосредственно подключена "Алроса", которая заключает со студентами целевые договоры и гарантирует им трудоустройство после окончания обучения", - написал он.

"Для нас важно укрепить позиции региона в алмазоограночной отрасли, продолжим развивать это направление", - резюмировал губернатор, поблагодарив замминистра за продуктивный разговор.