Новые таблички с QR-кодами для оплаты проезда появятся в автобусах Ярославля в сентябре

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Общественный транспорт Ярославля оборудуют пластиковыми табличками с QR-кодами для оплаты проезда через приложения, все автобусы получат таблички к концу сентября. Об этом сообщил губернатор области Михаил Евраев.

"От бумажных листовок на стеклах в салонах общественного транспорта мы переходим к более современным и удобным пластиковым табличкам с QR-кодами для оплаты проезда. В настоящее время новые QR-коды появились более чем в 170 автобусах. Полностью завершить данную работу планируется к концу сентября", - подчеркнул Михаил Евраев.

По информации пресс-службы губернатора, таблички с QR-кодами позволяют провести оплату проезда с помощью мобильных приложений "Ярославская область. Транспорт", "2ГИС" и "Яндекс Go". Таблички размещают на корпусах автобусов внутри салонов, а не на окнах, как раньше. С запуском мобильных приложений "2ГИС" и "Яндекс Go" количество листовок увеличилось, что стало неудобно для пассажиров.

За первое полугодие текущего ода через мобильные приложения "Ярославская область. Транспорт", "2ГИС" и "Яндекс Go" было оплачено более 2,2 млн поездок, более 24 млн – при помощи банковских карт, около 16 млн – персональными транспортными картами, почти 13 млн – проездными билетами. Также, отмечает пресс-служба, оплатить проезд можно с помощью смартфона по технологии NFC и персонифицированными электронными транспортными картами для льготных категорий граждан.

