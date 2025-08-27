В регионе в добровольческую деятельность вовлечены порядка 155 тыс. смолян

ТАСС, 27 августа. Губернатор Смоленской области Василий Анохин наградил лауреатов ежегодного областного конкурса "Доброволец Смоленщины - 2025", сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

"В нашем регионе в добровольческую деятельность вовлечены порядка 155 тысяч смолян. Это мощное движение стало неотъемлемой частью жизни региона. <…>. В этом году на конкурс было представлено 50 добровольческих практик по самым разным направлениям – социальная сфера, здравоохранение, культура, гражданско-патриотическое воспитание, медиа, городская среда, помощь животным и другие", - написал он.

Анохин добавил, что в регионе в качестве поддержки волонтерства действуют специальные меры – информационные, образовательные и финансовые. "Добровольцы могут принять участие в областном конкурсе молодежных проектов с призовым фондом 3 миллиона рублей и получить до 200 тысяч рублей на реализацию своей идеи. Кроме того, в рамках премии "Будущее Смоленщины" предусмотрена номинация "За успехи в области добровольчества" – ее победители получают 30 тысяч рублей за активное участие в волонтерских инициативах", - сообщил губернатор.

Отмечается, что для совершенствования навыков добровольцев на базе центров поддержки, НКО и образовательных организаций проводятся специализированные курсы, только в 2024 году новые знания и технологии работы освоили 1220 человек.

"Большое значение имеет и профильная смена "Областные сборы добровольцев "Волонтеры Смоленщины". В этом году в ней приняли участие порядка 100 ребят в возрасте 14–17 лет, которые прошли образовательные и тренинговые программы. Теперь они способны самостоятельно организовывать и проводить мероприятия, возглавлять отряды и центры", - резюмировал Анохин.