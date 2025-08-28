Губернатор сообщил, что смоляне за счет меры поддержки производят мед, открывают ветеринарные кабинеты, швейные мастерские, парикмахерские и другой бизнес

ТАСС, 28 августа. Социальные контракты востребованы у смолян, желающих начать свое дело, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин по итогам заседания облправительства.

"С начала 2025 года уже почти полтысячи жителей региона воспользовались мерой поддержки. На заседании правительства области обсудили реализацию этого направления в регионе. Социальный контракт - это соглашение между органами соцзащиты и жителями региона с доходом ниже прожиточного минимума. Средства до 350 тысяч рублей предоставляются для запуска предпринимательских проектов, развития подсобного хозяйства или поддержки на время поиска работы. Размер субсидии зависит от специфики будущего бизнеса", - написал глава региона.

Он добавил, что смоляне выбирают самые разные сферы для открытия своего дела: производят мед, открывают ветеринарные кабинеты, швейные мастерские, парикмахерские и другие. "Популярен соцконтракт и в сельском хозяйстве, многие получают помощь для развития личного подсобного хозяйства. Мера поддержки интересна семьям, и они очень активно пользуются соцконтрактом. Среди них - 350 многодетных семей. В Смоленской области действует и региональный социальный контракт. Благодаря ему максимально выплаты могут составить до 700 тысяч рублей для ведения бизнеса и до 550 тысяч рублей для личных подсобных хозяйств", - написал губернатор.

Анохин напомнил, что с начала 2025 года соцконтракт интегрирован в федеральный проект "Многодетная семья", являющийся частью национального проекта "Семья". "Благодаря таким мерам поддержки жители региона не только улучшают свое материальное положение, но и создают новые рабочие места, способствуя развитию предпринимательства в нашей области", - добавил глава региона.