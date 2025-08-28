В рамках нацпроекта "Семья" такие семьи могут получить до 450 тыс. руб. из федерального бюджета и до 550 тыс. руб. из регионального

ТАСС, 28 августа. Многодетные семьи Смоленской области, в которых рождается третий и последующие дети, будут получать помощь от региона в погашении ипотеки. Об этом сообщает в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.

"В рамках нацпроекта "Семья", который реализуется по поручению президента, многодетные семьи могут получить до 450 тыс руб. на погашение ипотечного кредита из федерального бюджета. Это максимальный размер выплаты, он зависит от оставшейся суммы невыплаченного долга", - отметил губернатор.

Отмечается, что в дополнение к федеральной выплате в регионе введена региональная мера поддержки в размере до 550 тыс руб. Этой возможностью уже воспользовались 23 многодетные семьи. Региональная выплата предоставляется родителям, у которых с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года родится третий и последующий ребенок. Размер помощи также определяется исходя из суммы невыплаченного долга и может достигать 550 тыс руб. Заявление можно подать через портал Госуслуг или банк, где оформлен ипотечный договор. Оператором программы выступает АО "ДОМ.РФ", добавил глава региона.

"В настоящее время в Смоленской области проживает более 8,6 тыс. многодетных семей, для которых действует более 40 мер социальной поддержки", - сказано в сообщении.