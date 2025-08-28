Учебное заведение стало 288-м по доле выпускников, поступивших в топовые университеты страны и 195-м по количеству поступивших в ведущие вузы России в 2025 году

ТАСС, 28 августа. Смоленский лицей имени Кирилла и Мефодия вошел в топ-300 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников за 2025 год, сообщают в пресс-службе правительства Смоленской области со ссылкой на опубликованный рейтинг агентства "RAEX".

"Рейтинг был составлен на основании данных о поступлении школьников в лучшие вузы России. Смоленский лицей занял 288 место, войдя в число школ с наибольшей долей выпускников, поступивших в топовые университеты страны. Кроме того, по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России в 2025 году, учебное заведение заняло в этом рейтинге 195 место", - сказано в сообщении с уточнением, что при составлении рейтинга учитывались списки по общему количеству выпускников, поступивших в топ-50 лучших вузов страны.

Также, отмечают в пресс-службе, лицей занял первое место еще в двух рейтингах 2025 года: "Лучшие школы Смоленской области" и "Лучшие школы Смоленской области. Конкурентоспособность выпускников".

В пресс-службе добавили, что данный лицей – первое в Смоленской области учреждение инновационного типа, открытое в 1990 году. "Данное учебное заведение создает интеллектуальный и культурный потенциал не только региона, но и России. Учащиеся лицея — это постоянные участники и победители всероссийских олимпиад, международных молодежных форумов, соревнований регионального и федерального масштаба. Сам лично не раз общался с лицеистами. Это действительно талантливые и целеустремленные ребята, наша гордость. Несомненно, в этом огромная заслуга преподавательского состава и руководства образовательного учреждения, а также родителей наших юных смолян. Хочу поздравить всех вас с такими высокими результатами, желаю не сбавлять оборотов и двигаться только вперед", - приводятся в сообщении слова губернатора Смоленской области Василия Анохина.