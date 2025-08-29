Анохин: создание межвузовского кампуса имени Гагарина в Смоленске выходит на новый этап

В рамках первой очереди строительства предусмотрено возведение объектов общей площадью более 27 тыс. кв. м

ТАСС, 29 августа. Реализация проекта по созданию межвузовского кампуса имени Юрия Алексеевича Гагарина в Смоленске выходит на новый этап, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Василий Анохин.

"Группа компаний "ЕКС" заключила государственный контракт с компанией "Единый заказчик в сфере строительства" по строительству и оснащению первой очереди кампуса. Группа компаний "ЕКС" известна своими инфраструктурными проектами, в частности по строительству объектов образования. <…>. Например, среди ее проектов - строительство президентского лицея на базе образовательного центра "Сириус" в Сочи", - написал глава региона.

Анохин добавил, что в рамках первой очереди строительства кампуса предусмотрено возведение объектов общей площадью более 27 тыс. кв. м. "Это учебный корпус, состоящий из двух блоков: учебного по системе "школа 21" и учебно-административного, лабораторный и учебно-производственный корпуса, корпус креативных индустрий, а также реконструкция общежития для преподавателей. Сейчас специалисты приступают к проектированию объектов, после этого этапа стартуют монтажные работы. Завершение строительства первой очереди межвузовского кампуса запланировано на третий квартал 2029 года", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что у кампуса будут четыре основные специализации: трансляционная медицина, интеллектуальные системы пилотирования, высокопродуктивное и устойчивое сельское хозяйство, креативные индустрии. "Именно здесь найдут новое применение знания и навыки, накопленные смоленскими вузами. В их числе Смоленский государственный университет, Смоленский государственный медицинский университет, Смоленская государственная сельскохозяйственная академия, филиалы МЭИ и Финансового университета, а также ряд предприятий", - добавил губернатор.