Плавучая поликлиника приступит к работе в мае 2026 года, сообщил губернатор Руслан Кухарук

ТАСС, 31 августа. В Ханты-Мансийский автономный округ - Югру прибыл теплоход медицинского назначения "Святитель Лука", сообщил 29 августа в своем Telegram-канале губернатор Руслан Кухарук. В столицу округа судно доставили по Северному морскому пути.

"В ближайшее время передвижной комплекс отправится в первый испытательный рейс в Сургут. Важно проверить возможности судна в акватории рек, где ему предстоит работать. Прибытие теплохода – шаг в развитии мобильной медицинской помощи для жителей отдаленных территорий региона. До конца сентября будет произведен монтаж необходимого оборудования и проведены пусконаладочные работы. На борту будут развернуты кабинеты диагностики, включая рентген, УЗИ, лабораторию, а также помещения для приема. После завершения испытаний вместе с экспертной комиссией проинспектируем готовность теплохода к работе. Судно приступит к работе в мае следующего года", - написал глава региона.

Торжественный спуск на воду плавучей поликлиники состоялся 28 мая 2025 года в Коломне. Там "Святитель Лука" проходил швартовые испытания. Современный теплоход пополнил медицинский флот Югры – до сих пор в его составе была лишь единственная действующая в России плавучая поликлиника "Николай Пирогов", работающая с 1993 года. В планах нынешней навигации судна-ветерана - посещение свыше 30 населенных пунктов в Кондинском, Березовском, Белоярском, Ханты-Мансийском и Сургутском районах. Ежегодно медицинские работники этой плавполиклиники осматривают до 10 тыс. человек, в том числе до 3 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера, что в целом составляет до 5,6% от всего сельского населения округа и до 10% КМНС, сообщали ранее в Центре профессиональной патологии Югры.