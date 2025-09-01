"Газпром энергохолдинг" открыл презентационную зону в МЭИ в День знаний

Зона представляет собой интерактивный макет теплоэлектроцентрали с демонстрацией производственных процессов и мультимедийными материалами о проектах компании в области цифровизации, модернизации и инноваций

ТАСС, 1 сентября. В Национальном исследовательском университете "МЭИ" состоялось торжественное открытие инновационной презентационной зоны "Газпром энергохолдинг". Мероприятие приурочили к началу нового учебного года, сообщили в университете.

"Сегодня в стенах вуза мы открываем презентационное пространство, центральным экспонатом которого является макет ТЭЦ-25 "Мосэнерго". У наших компаний масштабные планы, и это значит, что для выпускников МЭИ компании нашей группы – отличное место для интересной карьеры", - отметил генеральный директор ООО "Газпром энергохолдинг" Денис Федоров.

Зона представляет собой интерактивный макет теплоэлектроцентрали с демонстрацией производственных процессов и мультимедийными материалами о проектах компании в области цифровизации, модернизации и инноваций.

По словам ректора НИУ "МЭИ" Николая Рогалева, открытие презентационной зоны стало значимым шагом в развитии партнерства МЭИ и "Газпром энергохолдинга".

"Наши студенты получают возможность учиться на примере реальных технологических процессов, знакомиться с практикой крупнейшей российской компании в сфере тепловой генерации и понимать, как работают самые современные энергетические объекты. Для МЭИ крайне важно, что совместные проекты с лидерами отрасли становятся частью образовательного процесса: это повышает качество подготовки наших студентов и делает их востребованными на рынке труда", – подчеркнул ректор.

"Газпром энергохолдинг" занимает первое место в мире по производству тепловой энергии и обеспечивает около 20% установленной мощности теплоэлектростанций России.