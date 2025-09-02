Построенное в рамках нацпроекта "Образование" учреждение более чем на 1 тыс. учеников стало частью комплекса, включающего две школы и два детсада

ТАСС, 2 сентября. Новую школу №41 открыли в микрорайоне Королевка Смоленска в понедельник, в учебное учреждение пришли более 1000 учеников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.

"Учреждение стало частью образовательного комплекса "Академия детства", который включает две школы и два детских сада. Это корпус №1 - школа №40, корпус №2 - школа №41, дошкольный корпус №1 "Мальвинка", дошкольный корпус №2 "Веснушка", - рассказал глава региона.

Отмечается, что строительство объекта началось в 2023 году в рамках национального проекта "Образование", общий объем финансирования составил почти 1,3 млрд рублей, из которых свыше 580 млн было выделено из федерального бюджета.

Губернатор добавил, что ранее единственным учебным заведением в быстрорастущем микрорайоне оставалась школа №40, где обучалось более 1800 детей. Благодаря строительству нового трехэтажного здания удалось разгрузить учреждение. Теперь в школе №40 учатся 800 детей с 1 по 4 класс, а старшеклассники получают знания в новом корпусе.

"В здании - просторные классы с современным оборудованием, физкультурно-оздоровительный комплекс, творческие лаборатории и библиотека. Созданы все условия для комфортного и качественного обучения детей. Убедился, что ребята и учителя довольны, пожелал им успешного учебного года", - написал Анохин.