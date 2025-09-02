Соревнования собрали спортсменов из России, Беларуси, Казахстана, Турции, Сербии, Китая, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и Союза Африканских стран

ТАСС, 2 сентября. На площади Ленина в центре Смоленска состоялся третий Международный фестиваль баскетбола 3х3 "Смоленская крепость", посвященный 80-летию атомной промышленности России. Об этом сообщил накануне в своем Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.

"Соревнования собрали баскетболистов из России, Беларуси, Казахстана, Турции, Сербии, Китая, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана и Союза Африканских стран. Организовали фестиваль совместно с Министерством спорта РФ, Центром современных спортивных технологий Концерна Росэнергоатом, Смоленской АЭС, Российской, Смоленской и Белорусской федерациями баскетбола, а также "Единой Континентальной Лигой 3х3", - написал глава региона.

Анохин добавил, что фестиваль носит название "Смоленская крепость" в честь памятника зодчества в областном центре. "Крепостная стена - символ стойкости, силы духа и свободы. Именно эти качества помогают спортсменам побеждать", - отметил он.

В программе фестиваля, добавил губернатор, прошло четыре баскетбольных турнира. Награды завоевали спортсмены из Смоленска, Беларуси, ДНР, Сербии и Казани. Помимо этого, в выходные на площади Ленина прошли турнир по спортивному программированию "Кубок губернатора Смоленской области", Международный "Кубок Союзного государства" по шахматам и Кубок Смоленской области по брейк-дансу "На семи холмах".

Отмечается, что для гостей работали зоны игровых активностей и детской анимации, скалодром, выставка спортивного туризма, ярмарка ремесленников Смоленщины, презентация Смоленского государственного университета спорта, посвященная 95-летию вуза.

"Признателен Концерну Росэнергоатом, а также нашим гостям - олимпийским чемпионам Евгению Яковлевичу Гомельскому и Ирине Владимировне Сумниковой за поддержку и вклад в развитие баскетбола. В очередной раз фестиваль прошел на высоком уровне", - резюмировал Анохин.