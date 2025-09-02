Программа профподготовки стартовала в республике с февраля 2025 года

ЭЛИСТА, 2 сентября. /ТАСС/. Обучение по региональной кадровой программе профессиональной подготовки "Герои 08", реализуемой для привлечения проявивших себя на фронте ветеранов специальной военной операции (СВО) в органы государственного и муниципального управления, началось в Калмыкии. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава республики Бату Хасиков.

Программа профподготовки "Герои 08" стартовала в республике с февраля 2025 года. Запуск региональных кадровых проектов по аналогии с федеральной программой "Время героев" был инициирован президентом России Владимиром Путиным.

"Запустили в Калмыкии региональную кадровую программу "Герои 08". Подлинная, настоящая элита - это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России, достойные люди. <…> Особая ценность программы в том, что в ее подготовке участвовали наши старейшины, ветераны труда и Великой Отечественной войны - такие, как наш дорогой Петр Леонтьевич Леонтьев. Это придает проекту глубину и преемственность поколений", - написал он.

Хасиков уточнил, что он лично провел первую лекцию для участников - "Россия в современном мире". С участниками проекта обсудили исторический этап, который переживает Россия, вызовы современности и точки роста Калмыкии.

"Именно стратегические направления развития республики, которые сегодня важны для всей страны, лежат в основе обучения. <…> Наши земляки - смелые, надежные, трудолюбивые, талантливые, позитивные, гостеприимные, и это наша главная точка роста. На основе нашей системной работы мы этот потенциал раскрываем", - отметил глава Калмыкии, поблагодарив свою команду, Калмыцкий государственный университет (КалмГУ) им. Б. Б. Городовикова, Российскую Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте за разработку учебной программ.

О программе обучения

Учебная программа "Герои 08" была разработана совместными усилиями профессоров и преподавателей КалмГУ и РАНХиГС при президенте РФ, она состоит из четырех основных модулей -- государственная политика и система госуправления; экономика и финансы; региональное и муниципальное управление; современные технологии управления, а также блоков образовательных дисциплин, встреч с наставниками, тренингов по личностному развитию, культурно-просветительских мероприятий. В течение года ветеранам СВО предстоит обучаться у ведущих преподавателей вуза, руководителей органов власти, спикеров Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Почетным гостем открытия образовательного проекта стал заместитель директора Высшей школы государственного управления РАНХиГС Илья Шебураков. Он отметил, что конкурс на программу "Герои 08" составлял более 10 человек на одно место. Отбор, уточнил он, проводился по трем критериям - управленческий опыт, управленческий потенциал и заслуги перед страной.

Участниками первого этапа обучения стали 28 человек. В целом на отборочный этап проекта "Герои 08" было принято 252 заявки от участников специальной военной операции из Калмыкии. 52 человека прошли отбор, из них 24 - действующие военные, находящиеся в зоне боевых действий, они начнут учебу по возвращении в республику. Лучшие выпускники будут трудоустроены в органы исполнительной власти региона и органы местного самоуправления.