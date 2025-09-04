Губернатор Анохин рассказал, что объект создан по инициативе регионального отделения "Единой России" в рамках проекта "Историческая память"

ТАСС, 4 сентября. Сквер памяти героев СВО открыли в Смоленске в среду, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Смоленской области Василий Анохин.

"В день окончания Второй мировой войны открыли в Смоленске Сквер памяти героев СВО. Это первый памятник в регионе, посвященный участникам спецоперации. Церемония объединила бойцов, общественников, активистов ветеранских и молодежных организаций. В честь павших героев зажгли лампады, была объявлена минута молчания", - написал он.

Место, где расположен сквер, имеет свою историю и особый смысл, добавил глава региона. Объект находится на улице Реввоенсовета напротив дома, где с 1938 по 1939 год жил и работал маршал Жуков. "В сквере установили Поклонный крест, его освятил митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор. Сквер создан по инициативе регионального отделения партии "Единая Россия" в рамках проекта "Историческая память", - рассказал Анохин.

Глава региона выразил признательность секретарю региональному отделению партии Игорю Ляхову и всем, кто участвовал в создании и благоустройстве памятного места.