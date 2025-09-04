Анохин: смоленские дорожники перенимают опыт у федеральных экспертов

На семинаре Совета главных инженеров Росавтодора на Смоленщине более 100 представителей подрядных, научно-исследовательских организаций РФ обсуждают вопросы отрасли

ТАСС, 4 сентября. Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в открытии трехдневного семинара участников Совета главных инженеров Федерального дорожного агентства. Мероприятие проходит на базе Учебно-испытательного кластера дорожно-строительной компании "РБДС" в Смоленском округе, сообщил в своем Telegram-канале глава региона.

"Более 100 представителей подрядных, научно-исследовательских организаций, эксперты детально обсуждают отраслевые вопросы – от проектирования до завершения строительно-монтажных работ. Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Витальевич Новиков отметил важность организации подобных мероприятий, позволяющих продемонстрировать современные технологии и материалы. Обмен опытом значим для региона. Смоленская область является ключевой транспортной артерией Союзного Государства Россия – Белоруссия, и развитие дорожной отрасли – один из приоритетов. Наша общая задача – создавать качественную, удобную и безопасную инфраструктуру", - написал губернатор.

Отмечается, что на Смоленщине ремонтируют и строят дороги по национальному проекту "Инфраструктура для жизни", который инициирован президентом РФ. "В 2025 году предстоит обновить 100 км региональных дорог и 70 км федеральных трасс. Также продолжаем работу над строительством путепровода в Вязьме. Смоленским дорожникам есть чем гордиться. У производственно-коммерческой компании "РБДС" 28-летний опыт работы в Смоленской области. За это время предприятие капитально отремонтировало и реконструировало более 1500 км федеральных и 300 км региональных дорог. В прошлом году был построен уникальный учебно-тренировочный полигон, который планируем использовать для обучения студентов колледжей и техникумов", - добавил глава региона.