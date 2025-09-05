В 2025 году особое внимание уделят развитию отечественных технологий, подготовке кадров и укреплению позиций России на рынках Ближнего Востока, Азии, Африки и СНГ

ТАСС, 5 сентября. Центральной темой юбилейного, десятого, Промышленно-энергетического форума TNF, который пройдет в Тюмени с 15 по 18 сентября, станет "Технологическое лидерство: объединяя усилия" - участники смогут обсудить выработку практических шагов по переходу к новому технологическому укладу отрасли. Об этом сообщили ТАСС организаторы.

"Центральная тема юбилейного форума - "Технологическое лидерство: объединяя усилия". Решение о выборе темы было принято организационным комитетом под председательством министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова. Президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме подчеркнул, что технологическое лидерство - основа устойчивого экономического роста и конкурентоспособности страны. TNF 2025 станет площадкой для выработки практических шагов по переходу к новому технологическому укладу, основанному на новейших отечественных разработках, цифровых платформах и искусственном интеллекте", - рассказали организаторы.

Отмечается, что тематические треки форума совпадают с ключевыми направлениями развития отрасли: человеческий капитал, технологии и процессы, стратегии, цифра в ТЭК. При этом в 2025 году особое внимание будет уделено развитию отечественных технологий, подготовке кадров и укреплению позиций России на рынках стран Ближнего Востока, Азии, Африки и СНГ.

"TNF - главная отраслевая площадка для нефтегазовой промышленности России. Форум в Тюмени ежегодно становится местом обсуждения насущных для отрасли вопросов технологического суверенитета, стандартизации и сертификации российского оборудования, актуальных инструментов поддержки разработчиков. Решение этих задач позволит нам выйти на рынки дружественных стран Средней Азии и Ближнего Востока, обеспечив стране лидерство на международном уровне", - приводят организаторы слова министра промышленности и торговли Российской Федерации Антона Алиханова.

ТNF - ведущая платформа нефтегазовой индустрии России. Форум объединяет производителей оборудования, поставщиков услуг, недропользователей и органы, формирующие государственную политику в области нефтегазодобывающей промышленности и технологий. В прошлом году в форуме приняли участие около 1 тыс. компаний и более 12 тыс. человек, в рамках деловой программы прошли свыше 100 мероприятий, в том числе пленарная сессия "Технологическая устойчивость: стратегия развития". Оператором TNF выступает ассоциация "Нефтегазовый кластер", объединяющая свыше 150 производителей оборудования и технологий для ТЭК, нефтесервисных организаций, партнеров в лице ВИНК (вертикально-интегрированных нефтяных компаний).